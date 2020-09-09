Ассоциация инвесторов нового жилья начала серию акций против рейдеров, которые искусственно блокируют реализацию проектов застройщиков. Об этом заявила председатель Ассоциации Светлана Мякота, которая сегодня вместе с активистами пришла под стены столичного Апелляционного суда, где рассматривалось очередное надуманное дело против одной из известных строительных компаний.

«Под лозунгом борьбы с незаконными застройками некоторые люди и организации годами терроризируют застройщиков. На самом деле там все куда прозаичнее – в такой способ они просто шантажируют компании, требуя у них деньги за возможность спокойно реализовать тот или иной проект. Этим рейдерством занимается депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко и его боевики из «твердыни» и «Стоп произволу» - «де юре» эти организации являются общественными, но по методам своей борьбы они словно печально известные группировки начала 90-х - крушат ограждения на объектах, бьют охранников.... В последнее время к этой компании присоединился и эксперт в области строительства Виктор Глеба, который, очевидно, тоже решил подзаработать в такой специфический способ», - рассказывает Светлана Мякота.

В последнее время давление со стороны рейдеров на застройщиков значительно усилилось. Глава ассоциации предполагает, что у псевдоактивистов появился новый спонсор, заинтересованный в том, чтобы рынок строительства превратился в хаос.

«У них есть незаурядные ресурсы. Есть деньги на заказные публикации в СМИ, прямые эфиры на телеканалах, на листовки, раздаваемые в метро, на проплаченные митинги и акции «боевиков». Пусть воюют, с кем хотят, но почему от этого должны страдать простые люди, инвесторы? Почему они не могут спокойно дождаться своих квартир, которые на самом деле строятся, и это происходит качественно и по графику? Мирошниченко, Глеба и остальные из их компании сознательно создают негативный фон для того или иного застройщика – ведь это выгодно и им, и их возможному заказчику. А о проблемах инвесторов они вообще не думают», - заявила Светлана Мякота.

По словам активистки, Ассоциация инвесторов нового жилья продолжит бороться с превдоактивістами, ведь от этого зависит будущее многих инвесторов.

«Люди не хотят, чтобы вопрос – получат ли они квартиру или нет – зависел от Мирошниченко или Глебы. Поэтому и объединились, чтобы противостоять и этим рейдерам, и сложившейся ситуации. Сегодня была наша первая акция, но мы точно продолжим борьбу против псевдоактивистов. И, в конце концов, выясним, кто стоит за всеми ними».

Фамилия Игоря Мирошниченко, Виктора Глебы не впервые упоминается в контексте скандалов, связанных с возможным шантажом застройщиков. Этих людей регулярно обвиняют в рейдерстве и шантаже строителей.

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Автор: УНИАН