На создание Центра репродуктивно-перинатальной медицины необходимо 2,5 млн. грн., которые должен выделить Киевсовет

На создание Центра репродуктивно-перинатальной медицины необходимо 2,5 млн. грн. Чтобы ввести объект в эксплуатацию в текущем году необходимо согласие Киевского городского совета на выделение этих средств из городского бюджета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на информацию заместителя председателя КГГА Ирены КИЛЬЧИЦКОЙ.

На днях под ее руководством состоялось первое заседание рабочей группы по созданию Центра, в котором приняли участие первый заместитель начальника Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения Вячеслав БЫЧКОВ, который курирует сферу материнства и детства, главный акушер-гинеколог Украины и Киева Вячеслав КАМИНСКИЙ, назначенный директором Центра репродуктивно-перинатальной медицины. Члены рабочей группы приняли решение обратиться в Киевсовет, чтобы депутаты утвердили в бюджете 2,5 млн. грн., чтобы до конца текущего года медицинский центр ввести в эксплуатацию.

В настоящее время, по словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, проводятся работы по подготовке соответствующей документации для реконструкции помещения на территории роддома №4, идет подбор высококвалифицированного персонала. Планируется закупить современное оборудование, которое используется в мировой практике.

Как отмечает пресс-служба, Центр создается для того, чтобы за бюджетные средства помогать семьям в рождении ребенка. В настоящее время в Киеве существуют только частные заведения репродуктивной медицины, где за одну попытку забеременеть приходится платить 6-15 тыс. гривен. Уже со следующего года в столичном центре смогут получать помощь 300-400 женщин ежегодно.

Открытие заведения будет происходить в три этапа: первый – организация помещений, в которых специалисты будут заниматься вспомогательными репродуктивными технологиями, второй – обустройство помещений для экспериментальной технологии, а последний – организация индивидуальных родильных залов.

Как сообщал УНИАН, 24 мая сессия Киевского городского совета приняла решение о создании в столице медицинского Центра, где бесплатно будут проводить искусственное оплодотворение. Центр репродуктивной и перинатальной медицины решено открыть на базе городского роддома №4 (Оболонский район, просп. Героев Сталинграда, 16).

Как отмечается в пояснительной записке, на протяжении 2006 г. в Киеве зарегистрирована 1 тыс. 691 бесплодная пару, из них женское бесплодие зарегистрировано в 1 тыс. 315 случаях, мужское – в 149, соединенное – в 224.

Общее количество семей, которые нуждаются в лечении с применением вспомогательных репродуктивных технологий, – 550. Оплодотворение с помощью вспомогательных репродуктивных технологий проводится в столице на сегодняшний день только коммерческими структурами.