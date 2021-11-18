Закон меняет целый спектр требований к лицензированию страховщиков и оценке их платежеспособности.

Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за проект закона "О страховании" (№5315), который содержит новые нормы о деятельности страховых компаний и надзора за ними.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект проголосовали 235 народных депутатов (при необходимом минимуме в 226 голосов).

Принятый закон изменяет целый спектр требований к лицензированию страховщиков, оценке их платежеспособности и ликвидности, корпоративному управлению и управлению рисками, прекращению деятельности компаний, передаче страхового портфеля и тому подобное.

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Законом повышается роль и значение профессиональной деятельности лиц, ответственных за выполнение ключевых функций (управление рисками, комплаенса, внутреннего аудита и актуарной функции). В частности, новая актуарная функция должна быть способна адекватно и независимо оценить и дать рекомендации относительно технических резервов, процесса андерайтинга и ценовой политики страховщика.

Кроме того, руководители страховых компаний и лица, ответственные за ключевые функции, должны соответствовать квалификационным требованиям к профессиональной пригодности и деловой репутации. Национальный банк будет согласовывать их назначение на должности. Также предусматривается осуществление Национальным банком оценки коллективной пригодности членов наблюдательного совета или исполнительного органа страховщика.

Закон также устанавливает дифференцированный подход к минимальному размеру уставного капитала страховщиков: 32 млн грн для страховщиков non-life и 48 млн грн – для компаний по страхованию жизни, страховщиков с лицензией на классы страхования ответственности, кредитов, поручительства и на осуществление деятельности по перестрахованию.

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования и полностью вводится в действие через два года.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 июня 2021 года одобрила в первом чтении законопроект "О страховании" (№5315).

Напомним, Верховная Рада в 2019 году приняла закон о "сплит". Согласно закону, надзор и регуляция рынка около 1900 небанковских финучреждений, среди которых страховые, лизинговые и факторинговые компании, кредитные союзы, бюро кредитных историй, ломбарды и другие финансовые компании, с 1 июля 2020 года перешли к Национальному банку Украины, тогда как Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку занимается регулированием негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства, а также фондов операций с недвижимостью.

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Автор: Богдан Слуцкий