"Сплит" в действии: что принесет украинцам реформа рынка финансовых услуг

Среда, 1 июля стала для украинского финансового рынка знаковым днем – Национальный банк стал регулятором небанковского финансового секторав рамках принятого парламентом в прошлом году закона о «сплите».

Соответствующие функции центробанку были переданы от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

"Первого июля 2020 года начинается новый этап развития небанковского рынка, который несет как большие возможности для рынка и потребителей, так и большие вызовы. "Сплит" - одна из крупнейших реформ на финансовом рынке и одна из самых сложных, ведь она требует одновременно и трансформации Национального банка, и перенастройки участников рынка, а также параллельной наработки концепций развития каждого сегмента небанковского финансового рынка", - отметили в НБУ.

Таким образом, центробанку были переданы функции надзора и регулирования работы около двух тысяч финучреждений, включая страховые и факторинговые компании, кредитные союзы, бюро кредитных историй, ломбарды и компании, предоставляющие услуги по переводу средств.

Тогда как надзор за негосударственными пенсионными фондами, фондами операций с недвижимостью и фондами финансирования строительства, эмитентами ипотечных сертификатов и доверительными обществамипередандругому регулятору – Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

В свою очередь, старый регулятор небанковского финансового рынка – Нацкомфинуслуг, чьи функции были разделены между НБУ и НКЦБФР (отсюда и название закона о «сплите», что означает разделение), ликвидирован.

Стоит отметить, что за 18 лет существования этого регулятора ему так и не удалось навести порядок на небанковском финансовом рынке: за эти годы это ведомство неоднократно оказывалось в эпицентре политических и коррупционных скандалов. Поэтому, необходимость проведения фундаментальной реформы рынка назрела давно.

Стоит также отметить, что законопроект о ликвидации Нацкомфинуслуг с последующим разделением ее функций был впервые внесен в парламент еще в далеком 2015 году, но лишь в сентябре 2019 года закон был принят.

После чего началась активная подготовка к «сплиту». И тут надо отдать должное НБУ, ведь несмотря на коронакризис и введенный правительством карантин фактическая передача полномочий состоялась в установленные законом сроки.

Трансформация регулирования

Приняв бразды правления над новым рынком, НБУ поспешил заверить его участников, что новое регулирование будет появляться постепенно,то есть фактически с 1 июля для компаний все останется по-прежнему.

Чтобы это стало возможным и не повлекло возникновения правовых коллизий, Национальный банк принял ряд "переходных" постановлений, которые, в частности предусматривают, что до момента определения центробанком тарифов на предоставление компаниям лицензий,они будут выдаваться бесплатно. Также НБУ успокоил рынок, что инспекционные проверки деятельности компанийначнутся только после принятия имспециальных нормативно-правовых актов. Чтобы обеспечить эффективное выполнение новых функций Нацбанк трансформировал внутреннюю структуру и создал два новых департамента - по надзору за страховым рынком иметодологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений.

«Первые полгода не будет никаких изменений, это сделано для того, чтобы переход произошел максимально комфортно как для участников рынка, так и для потребителей финансовых услуг. То есть, в текущем году мы будем руководствоваться существующими нормативными документами, но в то же время мы разрабатываем новые подходы», - отметила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова. В целом, регулятор обещает, что текущий год станет переходным периодом для небанковских финансовых организаций, 2021 год - годом адаптации к новым правилам, а полноценно рынок начнет функционировать по новым правилам с 2022 года. Поэтому, времени для плавной имплементации новых норм предостаточно.

Ключевые новации

Какие же изменения грядут на небанковском финансовом рынке?

В первую очередь, это новые подходы в практике регулирования и надзора. Они будут базироваться на риск-ориентированной модели, суть которой заключается в усилении контроля в зонах повышенного риска. К таким зонам НБУ относит страховой рынок, кредитные союзы, а также другие финансовые компании, так как они привлекают средства клиентов, наряду с банками.

«Компании, имеющие обязательства перед клиентами в любой форме,будут иметь усиленные требования с точки зрения регулятора. В то же время, для тех компаний, у которых нет обязательств, и которые работают за счет собственного капитала, требования регулятора будут менее серьезными. Мы считаем, что там, где нет риска кредитора, внимание и присутствие регулятора должно быть минимальным и рынок должен сам себя регулировать", - отметила первый замглавы НБУ Рожкова.

Она подчеркнула, что ключевыми требованиями для всех участников финансового рынка являются защита прав потребителей и рыночные правила поведения.

Кроме того, еще одними не менее важными новациями для рынка станут обновление лицензионных условий и положений о применении НБУ мер воздействия: от штрафов и предупреждений до вывода с рынка и отзыва лицензии. Кстати, подобная схемафункционирует в отечественном банковском секторе, который таким образом прошел сложный путь очищения и оздоровления.

Помимо прочего, произойдет обновление требований к прозрачности участников рынка (раскрытие информации о конечных бенефициарах), подходов к отчетности, усиление требований к приемлемости активов и оценке их качества, оценке резервов, структуры капитала и уровня его достаточности.

В рамках подготовки к«сплиту» НБУподготовил шесть «Белых книг» - секторальных документов, в которых описывается текущее состояние рынка небанковских услуг, его проблемы и планируемые изменения в его регулировании.

Новые правила для страхового бизнеса

Если говорить о рынке страхования, то НБУ намерен сократить перечень обязательных видов страхования и отменить лицензирование отдельных видов.

Кроме того, реформа этого сектора предусматривает внедрение цивилизованного процесса выхода страховых компаний с рынка, для чего НБУ планирует в перспективе создать фонд гарантирования вкладов в сегменте страхования жизни.

«Компании не должны тихо уходить с рынка вместе с деньгами клиентов, в то время как государство не устанавливает гарантий защиты клиентов. Поэтому нужно разработать адекватный механизм передачи страхового портфеля и нормальные инструменты санации», - подчеркнул директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз.

Это очень важный аспект, ведь за время независимости на отечественном страховом рынке произошел ряд банкротств, а клиенты, которые были застрахованы в ушедших из рынка компаниях, так и не получили возмещение.

Упрощение лицензирования также ожидается и в других сегментах рынка. Так, законопроект о платежных услугах, регулирующий деятельность украинского рынка платежей и перевода средств, помимо прочего, предусматривает существенное упрощение лицензирования небанковских финансовых организаций.

Так, согласно законопроекту о платежных услугах микрокредитные организации смогут параллельно предоставлять услуги по переводу средств уже на основании своей основной лицензии на кредитование.

«То есть не будет необходимости получать дополнительную лицензию, и мы надеемся, что этим снимется много дублирующих требований, которые на сегодняшний день имеют место», - подчеркнул заместитель директора департамента лицензирования НБУ.

Лизинг и ломбарды

В развитых странах услугой финансового лизинга активно пользуются население и бизнес как альтернативой банковскому кредитованию, тогда как в Украине рынок финансового лизинга рос лишь последние несколько лет и до сих пор остается достаточно небольшим.

Поэтому главной целью нового регулирования, станет содействие развитию рынка финансового лизинга путем унификации требований к лизингодателям.

Что же касается работы ломбардов, которых в нашей стране насчитывается свыше трех сотен, то в НБУ хотят установить, что клиент ломбарда несет ответственность по кредитному договору только в пределах стоимости залогового имущества. Это означает, что в случае несостоятельности заемщика погасить долг с учетом процентов за пользование займом, полная задолженность перед ломбардом будет погашена за счет залога, и никаких дополнительных требований к заемщику у ломбарда быть не может.

Также НБУ намерен предоставить ломбардам возможность осуществлять наличный обмен валют и перевод средств без открытия счетов. Такую новацию собираются распространить и на другие небанковские организации.

В частности, в перспективе НБУ планирует предоставить кредитным союзам, которые предоставляют кредиты и привлекают депозиты, возможность осуществлять валютообменные операции и некоторые виды платежных услуг.

Что же касается популярных среди украинцев микрокредитов, которые выдают финансовые компании, то Нацбанк собирается мониторить структуру их собственности и ужесточить защиту персональных данных клиентов, введя требование для компаний получать согласие на обработку данных.

Оздоровление рынка

В целом, регуляторы финансового рынка Украины не ожидают массовых банкротств игроков после перехода под контроль НБУ. Однако, очевидно, что после усилений требований к качеству и ликвидности активов небанковских финучреждений этот сектор будет проходитьэтап очищения, что в свою очередь, положительно скажется на качестве предоставляемых услуг для украинцев.

По мнению главы правления украинской страховой компании "ИНГО" Игоря Гордиенко, украинский страховой рынок после перехода под контроль НБУ через два-три года станет совершенно другим, как по структуре собираемых премий, так и по составу участников.

«Сплит» - ожидаемое для рынка событие. Мое мнение: через два-три года мы увидим иной страховой рынок, как по структуре собираемых премий, так и по составу участников", - отметил Гордиенко.

Очевидно, что впереди предстоит еще много работы по усовершенствованию деятельности небанковских финучреждений, однако начало уже положено.

И если посмотреть на результаты работы НБУ в банковском секторе за последние годы, можно смело предположить, что реализация «сплита» даст новый импульс развитию небанковского сектора, эффект от которого ощутят как участники, так и клиенты этого рынка. А каким именно он будет, покажет время.

Александра Данько