Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в Николаевской области, Киеве и Донецкой области.

Во время выполнения трудовых обязанностей на украинских предприятиях из-за вооруженной агрессии России пострадали 262 работника, 92 из них погибли.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в Николаевской области – 53 пострадавших, 24 из которых травмированы смертельно, в Киеве – 46 пострадавших, 17 смертельно, а также на Донетчине – 31 пострадавший, 7 смертельно.

Отмечается, что по каждому случаю ранения или смерти украинских работников в результате российского вторжения организуется работа по расследованию.

"Обратите внимание, в сведения о количестве пострадавших не включаются военнослужащие, полицейские, рядовой и начальствующий состав органов внутренних дел, органов и подразделений гражданской защиты ГСЧС и др.", - отметили в Фонде.

Всех работников, пострадавших во время работы в результате боевых действий, Фонд социального страхования Украины обеспечивает страховыми выплатами и медико-социальными услугами. Кроме денежных выплат ФССУ компенсирует для них 100% стоимости лечения всех прямых последствий.

Пострадавшие с устойчивой потерей трудоспособности на протяжении всей жизни или до полного восстановления здоровья кроме единовременных пособий также обеспечиваются ежемесячными страховыми выплатами, которые в полном объеме компенсируют им утраченный заработок в соответствии со степенью потери трудоспособности. Также единовременные денежные пособия и ежемесячные страховые выплаты предназначаются для членов семей погибших работников.

Ранее УНИАН уже сообщал, что беременные украинки получат декретную помощь и за границей.

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