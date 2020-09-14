В Раде отмечают, что необходимо быстро решить проблему на законодательном уровне и предусмотреть соответствующие средства в бюджете на 2021.

Ряд депутатов обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру здравоохранения Максиму Степанову относительно ситуации со страховыми выплатами медицинским работникам, заболевшим COVID-19 при исполнении профессиональных обязанностей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Что не так со страховыми выплатами медицинским работникам, заболевшим COVID-19 во время войны с пандемией? С этим вопросом совместно с коллегами сегодня обратилась к премьер-министру Украины и министру здравоохранения. Мы осознаем, что проблема системная и требует немедленного решения", - написала она.

Кравчук объяснила, что страховые выплаты медицинским работникам и членам их семей должны осуществляться Фондом социального страхования.

По состоянию на 31 августа, отметила она, в органы Фонда поступило 783 утвержденных акта Н-1/П относительно медицинских работников, заболевших COVID-19 при исполнении профессиональных обязанностей.

"Люди не смогли получить компенсации сразу по 2-м причинам: отсутствие заключений медико-социальной экспертной комиссии об установлении медицинским работникам группы инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности; до сих пор нет нормативно-правовых актов Минздрава, регулирующих вопрос установления инвалидности в связи с COVID-19", - пояснила Кравчук.

В то же время, по состоянию на 31 августа, заметила она, Фонд получил 84 сообщения о смертельных случаях среди медицинских и других работников учреждений здравоохранения из-за заболевания COVID-19, по 53 из них уже завершено "расследование несчастного случая".

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По данным заместителя председателя фракции, на 1 сентября Фонд частично профинансировал единовременные выплаты семьям: семьям 11 погибших медицинских работников на общую сумму 2,3 млн; семьям 9 умерших медицинских работников на общую сумму 14,2 млн грн.

"Вопрос не в поиске виновных, а в поиске понимания, как быстро решить проблему на законодательном уровне и предусмотреть соответствующие средства в бюджете на 2021 год, ведь борьба с COVID-19 продолжается. Спасибо украинским медикам за то, что вы продолжаете стойко стоять на страже жизни и здоровья украинцев, несмотря ни на что. Мы, со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы вы действительно чувствовали нашу благодарность", - написала Кравчук.

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Автор: Таня Поляковская