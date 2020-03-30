Страховые компании сократили сроки урегулирования страховых споров – Моторное страховое бюро

Кроме того, в октябре-декабре прошлого года МТСБУ получило 353 жалобы от пострадавших и страхователей на действия страховых компаний, что на 47 жалоб меньше, чем в третьем квартале 2019 года.

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) обнародовало показатели деятельности страховых компаний-членов Бюро по результатам четвертого квартала 2019 года, согласно которому страховщики сократили срок урегулирования страховых требований и улучшили качество работы.

Как сказано на сайте Бюро, за указанный период страховые компании заключили более 1,9 млн договоров об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), общая сумма страховых платежей по которым составила почти 1,4 млрд грн.

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«Урегулировано почти 38,8 тыс. требований пострадавших в ДТП, по которым оплачено страховых возмещений на общую сумму почти 705,2 млн грн", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что за указанный период средний срок урегулирования страховых требований за причиненный имуществу вред составил 70 дней, сократившись на 7 дней по сравнению с третьим кварталом 2019 года.

В свою очередь, в рамках системы прямого урегулирования таких убытков средний срок получения выплаты в октябре-декабре прошлого года составил 47 дней, уменьшившись на 12 дней по сравнению с июлем-сентябрем 2019 года.

«В целом, в течение всего 2019 года этот показатель ежеквартально снижался. Доля обращений за возмещением, которые урегулированы в срок до 60 дней, составила почти 62,7%, до 90 дней - 75,1%, до 120 дней -81,7%», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в октябре-декабре прошлого года МТСБУ получило 353 жалобы от пострадавших и страхователей на действия страховых компаний, что на 47 жалоб меньше, чем в предыдущем третьем квартале 2019 года.

«Итоги работы страховщиков в четвертом квартале прошлого года положительные. Мы наблюдаем всестороннее улучшение показателей, которые характеризуют качество урегулирования и сервис страховых компаний: сокращение сроков урегулирования, уменьшение количества и уровня жалоб. Сейчас, в кризисный период, связанный с эпидемией коронавируса COVID-19, важно дать потребителям страховых услуг понимание, что они имеют основания для доверия страховщикам ОСАГО»,- цитирует пресс-служба генерального директора МТСБУ Владимира Шевченко.

Как сообщал УНИАН, количество жалоб украинцев на действия страховых компаний, поступивших в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), в 2019 году сократилось по сравнению с 2018 годом на 15-20%.