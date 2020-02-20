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Португалия планирует оплачивать отдых британских туристов после Brexit

11:20, 20 февраля 2020
Страхование
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Спецпроект
В Португалии решили помочь британцам пережить Brexit / turizm-ekb.ru

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В частности, власти обсуждают перспективу оплаты медобслуживания отдыхающих из Великобритании. Большое число из них традиционно посещают Лиссабон и прибрежные курорты страны.

Министр туризма Рита Маркес отметила, что правительство обсуждает возможность для британских туристов в Португалии по-прежнему получать помощь по европейской карточке медицинского страхования (European Health Insurance Card, (EHIC). Она позволяет гражданам ЕС получать медпомощь в другом государстве, где действует эта страховка.

Ранее УНИАН сообщал, что пострадавшим от урагана «Сабина» в Германии компенсируют 675 миллионов евро.

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