Португалия планирует оплачивать отдых британских туристов после Brexit

Кроме того, правительство обсуждает возможность для британцев по-прежнему получать помощь по европейской карточке медицинского страхования, которая действительна только для граждан ЕС.

Португалия рассматривает возможность субсидирования отдыха британских туристов после Brexit. Читайте такжеВ Китае запустили механизм страхования бизнеса от потерь из-за коронавирусаОб этом сообщает The Guardian. В частности, власти обсуждают перспективу оплаты медобслуживания отдыхающих из Великобритании. Большое число из них традиционно посещают Лиссабон и прибрежные курорты страны. Министр туризма Рита Маркес отметила, что правительство обсуждает возможность для британских туристов в Португалии по-прежнему получать помощь по европейской карточке медицинского страхования (European Health Insurance Card, (EHIC). Она позволяет гражданам ЕС получать медпомощь в другом государстве, где действует эта страховка. Ранее УНИАН сообщал, что пострадавшим от урагана «Сабина» в Германии компенсируют 675 миллионов евро.

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