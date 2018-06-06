Нападения на активистов в Одессе: почувствуй себя беззащитным

Еще не улеглись в Одессе страсти после ЧП с руководителем «Небайдужих» Сергеем Стерненко, а в городе – очередное нападение на известного проукраинского общественника – главу региональной организации ВО «Автомайдан» Виталия Устименко. По злой иронии, оба инцидента произошли на одной улице - Фонтанской дороге.

Разница в том, что Стерненко успел защититься - один из его оппонентов погиб (из-за чего сам активист может стать фигурантом уголовного дела), а Устименко застали врасплох. Активист только вышел из офиса «Общественного телевидения», где работает телеведущим, как двое крепких парней набросились сзади. В результате - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, рубленая рана левого виска, ушиб грудной клетки, колото-резаная рана верхней части левого бедра. И это – предварительный диагноз. Как скажутся на его здоровье эти травмы в дальнейшем пока неизвестно.

УНИАН связался с Виталием Устименко, который сейчас находится в больнице, чтобы узнать о произошедшем из первых уст.

Виталий, нападение стало для вас неожиданным?

Они (злоумышленники, – УНИАН) действовали очень профессионально – быстро, почти без эмоций. В основном, наносили точные удары в голову и по ребрам. Медики, которые зашивали голову, говорят: ранения похожи на резаные.

Могу с уверенностью сказать, что напали на меня наемники топ-уровня. Свою «работу» знают хорошо. Они хотели не только напугать: если не убить, то покалечить, надолго вывести из строя, о чем свидетельствует ранение в область почек. Наносили удары сзади по голове, пока был на ногах - мог отбиваться. Ножевое ранение в район почек нанесли, очевидно, когда сбили с ног. Меня спас мой друг Михаил Кушнир, который подбежал в критический момент...

У вас есть подозрения, кто может быть заказчиком?

Заказчиком может быть кто угодно. Застройщик черноморского побережья или исторического центра, интересы которого мы зацепили. Уволенный из-за наших разоблачений какой-то коррупционный прокурор. Или Геннадий Труханов (мэр Одессы, – УНИАН), Галантерник (бизнесмен Владимир Галантерник в прошлом году получивший разрешение на возведение высотного бизнес-центра в Летнем театре, из-за чего в 2017 году в Одессе прошла масштабная акция протеста, – УНИАН).

В сфере нашей деятельности много людей. Так, сегодня (6 июня) – сессия Одесского горсовета, на которую в очередной раз вынесены некоторые вопросы по историческому центру...

Вфеврале вы уже подвергались нападению в помещении Соломенского райсуда Киева, где избирали меру пресечения Геннадию Труханову, который фигурирует в деле по приобретению горсоветом здания бывшего завода «Краян»...

Конечно, хорошо все помню...

В этот раз на меня напали средь бела дня в центре города, где была куча свидетелей, один из которых оказывал мне первую помощь и остановил кровь. Вокруг - множество камер наружного видеонаблюдения. Но что-то мне подсказывает, что найдут их (злоумышленников, – УНИАН) так же, как «титушек» из суда по делу Труханова…

Вы ожидали нападения на себя, вам угрожали?

Регулярно. Начиная с 2014 года, и, по существу, все были связаны с моей общественной деятельностью. Более того, за мной следили – была раньше ситуация, когда мы это поняли… И вчера возле редакции меня ждали не менее двух часов.

Как бы там ни было, случившееся меня не остановит. Простите за пафос, но Украина будет роскошной развитой европейской страной...

Не первый случай

Правоохранители нападение на Виталия Устименко квалифицировали как покушение на умышленное убийство (ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). На место событий выезжал лично начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин, против которого общественник, как, впрочем, и в отношении других оппонентов, неоднократно открыто высказывался. Например, при открытии в Одессе регионального представительства Консультативной миссии Евросоюза в Украине, обращаясь к зарубежным гостям (в том числе, главе миссии Кястутису Ланчинскасу), выразил сомнение в продуктивности сотрудничества. Свое мнение активист аргументировал «тесной связью» правоохранителей с местными властями. Заявление было сделано в присутствии Головина, прокурора Одесской области Олега Жученко и председателя ОГА Максима Степанова. Также открыто Устименко высказывается на сессиях горсовета, во время протестных акций и когда ведет свою передачу «Тема дня».

По словам эксперта «Группы 2 мая» Владислава Сердюка, в инциденте с автомайдановцем примечательно то, что напали на общественника «очень образцового».

«Виталий в своей деятельности всегда старается действовать в рамках закона, очень редко прибегает к радикальным методам, - отмечает экс-советник начальника регионального полицейского главка (при предыдущем руководителе управления), подполковник милиции в отставке Сердюк. - Перед акциями, которые организовывает, он обычно предупреждает оппонентов о своих намерениях. Другими словами, это человек, который делает все, как говорится, с открытым забралом. И самое главное - Устименко никогда не ввязывается в сомнительные общественные проекты, где пахнет деньгами. Он идейный, начиная с 25 ноября 2013 года, когда его милиция «паковала» берцами в автозак при разгоне одесского евромайдана. Напасть на Виталия - это уже проявление крайнего скотства и наглости. А кто и почему спустил его с лестницы Соломенского суда, мы знаем».

При этом эксперт предполагает: специфика ран, нанесенных активисту, свидетельствует что его «просто предупредили».

По мнению представителя общественной организации «Зеленый лист», эксперта «Группы 2 мая» Владислава Балинского, очевидно, что нападение – заказное, и подобные ЧП в Одессе уже носят системный характер. Так, в прошлом году в центре города избили Светлану Подпалую, также активно выступавшую против уничтожения зеленых зон и пляжей. Нападениям подвергались участник Центра публичных расследований, руководитель городской организации «ДемАльянс» Юрий Дьяченко и сам Балинский.

«Мне поступали открытые угрозы со стороны работников департамента муниципальной безопасности… В 2015 году, во время сессии горсовета, меня и активиста Сергея Гуцалюка вывели из зала заседаний в коридор и избили. В 2017-м в здании мэрии нечто похожее произошло с Юрием Дьяченко (инцидент произошел во время заседания согласительного совета горсовета, - УНИАН)», - напомнил Балинский.

По его мнению, причинами покушения на Устименко могут быть как противостояние с местными властями, так и работа активиста в совете при НАБУ. То есть, интересантов устранения автомайдановца достаточно много.

Владислав Балинский также обратил внимание на то, что Стерненко и Устименко – общественники украиноязычные, в связи с чем не исключает и политический подтекст преступления. Он напомнил, как недавно неизвестные расписали в Одессе синагогу и Музей холокоста антисемитскими изречениями с явным намеком на причастность к вандализму украинских националистов. Однако, как утверждает эксперт, почерк идентичен с автором-вандалом, изуродовавшим мемориал Кузьмы Скрябина надписями с яркими признаками украинофобии.

«Но почерк-то – один! То есть, не исключено, что кто-то реализует сценарии по раскачиванию ситуации, и однозначно – по давлению на общественников, которые борются с городской властью», - отметил Балинский.

Нападения не прекратятся?

Сергей Стерненко утверждает, что почти сразу после покушения, против него развернулась масштабная информационная кампания. Он предполагает: некоторые «СМИ» знали, что инцидент произойдет». Были готовы, но, вероятно, ждали другого результата. На своей странице Facebook он перечислил издания, интернет-ресурсы, политиков, которые «вбрасывали и тиражировали фейки».

«За слова, особенно лживые, надо отвечать», - написал активист, заявив, что в отношении некоторых его обидчиков его адвокат обратился в Шевченковский суд Киева с иском о защите чести и достоинства с требованиями возместить моральный ущерб - по 100 тыс гривен с каждого.

Можно ли однозначно утверждать, что заказчиком нападений на Сергея Стерненко и Виталия Устименко являются представители местной власти или известные коммерсанты? По мнению активистов, их оппоненты и ряд обстоятельств известны, дело – в прямых уликах и доказательствах. Стремятся ли при этом правоохранители к беспристрастному расследованию и наказанию истинных виновников? Общественники утверждают, что нет. И, если с этим согласиться, речь будет идти об открытой войне, объявленной в городе неугодным. Тогда перспектива печальна: Одессе не избежать дальнейших кровавых разборок и жертв, так как безнаказанность порождает новые преступления.

По мнению некоторых одесских экспертов, речь может идти и о третьей силе, которая стремится раскачать ситуацию, используя, в том числе, открытое противостояние общественников с мэром Южной Пальмиры. Отсюда – антисемитские надписи на синагоге и антиукраинские – на мемориале Скрябина.

Не исключено и чье-то стремление дискредитировать местных правоохранителей. Ведь циничное покушение на Устименко подталкивает к мысли об определенной несостоятельности полиции и демонстрирует незащищенность каждого горожанина.

Как бы там ни было, общественность негодует. Вчера, спустя несколько часов после нападения на автомайдановца, у здания регионального главка Нацполиции прошла акция протеста.

Как бы там ни было, сейчас полиция по делу Устименко разыскивает двоих злоумышленников, фотографии которых уже обнародованы.

Однако общественники настаивают: просто так нападения не прекратятся. По словам Юрия Дьяченко, который в мае также подвергся нападению со стороны мужчины крепкого телосложения, таким образом пытаются «обуздать» активистов, чтобы «не лезли не в свои дела»: «Чем именно не нужно мешать, в чем и кому - нам неизвестно: возможно, не заниматься Летним театром, возможно - Дворцом Моряков, а, может, не вникать в ход сессий и процессов, происходящих в городском совете. Однако точно необходимо самих себя уберечь и защитить тех, кто защищает город».

Лариса Козовая, Одесса