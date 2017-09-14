В Луганской области с отравлением госпитализированы 22 студентов техникума с диагнозом острая кишечная инфекция.

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Об этом сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Луганской области.

По сведениям полиции, 12 сентября в дежурную часть Старобельского отдела полиции поступило сообщение о том, что из общежития Старобельского техникума Луганского национального аграрного университета (ЛНАУ), расположенного в селе Веселое Старобельского района, в инфекционное отделение больницы госпитализированы студенты техникума с признаками острой кишечной инфекции.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, руководители Старобельского отдела полиции и Старобельской местной прокуратуры.

Выездом на место происшествия установлено, что 12 сентября примерно в 19:00 к дежурному общежития обратился студент Старобельского техникума ЛНАУ с жалобами на головную боль, тошноту. По скорой помощи студент был госпитализирован в инфекционное отделение районной больницы. Жалобы от студентов на самочувствие поступали в течение ночи и продолжают поступать до настоящего времени. На сегодняшний день в больницу госпитализированы 22 студента с диагнозом «острая кишечная инфекция».

По факту отравления студентов Старобельского техникума ЛНАУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.