Во Львове главврач поликлиники требовал взятку от ветерана АТО (фото)

Едва получив деньги, чиновник пытался сразу проиграть их в игровых автоматах.

Главный врач одной из поликлиник Львова требовал взятку за трудоустройство ветерана АТО.

Его уличили во взяточничестве сотрудники Управления СБУ во Львовской области. Чиновник лично требовал от ветерана АТО 500 долларов за трудоустройство медбратом.

Читайте такжеУмер ветеран АТО, боровшийся за жизнь почти три года после ранения (фото)

Отмечается, что оперативники спецслужбы задокументировали передачу первой части взятки на банковскую карту злоумышленника. На передачу основной части медик-взяточник отправил своего знакомого-посредника.

"Посредник передал деньги чиновнику, и они вместе направились в один из ночных игорных заведений города "отметить" сделку. Там их и задержали правоохранители. Интересно, что получив деньги, чиновник пытался сразу проиграть их в игровых автоматах", - рассказали оперативники.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос сообщения задержанным о подозрении и избрания меры пресечения.

Ранее в Черниговской области правоохранители задержали военного фельдшера, который получил взятку в размере 1,5 тыс. долл.