Гройсман: торговля между Украиной и ЕС выросла на 29%

Двухсторонняя торговля между Украиной и Европейским Союзом выросла на 29%, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на пресс-конференции в Брюсселе.

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«На сегодняшний день мы имеем 29% роста двухсторонней торговли. Мы благодарим ЕС за дополнительные торговые преференции», - сказал премьер.

По словам главы правительства, Украина привержена продолжению реформ и выполнению соглашения об ассоциации для дальнейшего усиления экономического сотрудничества с ЕС.

Как сообщал УНИАН, торговый оборот с ЕС составляет 43% в общем товарообороте Украины. Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что в скором времени 50% товарооборота Украины будет приходиться на страны Евросоюза.