Миллионные инвестиции, очереди покупателей и всемирное признание: как украинские сверхлегкие самолеты покорили мир (видео)

Почти полсотни самолетов ежегодно стоимостью от 60 тысяч евро за каждый - такая статистика всемирно известной компании "Аэропракт". На этих самолетах летают в 40 странах мира, говорится в сюжете «Делай бизнес».

За 25 лет отечественный любительский клуб самолетостроения превратился во всемирно известную компанию. На украинских самолетах учатся летать в Дании и Великобритании, а в Австралии с помощью самолетов даже пасут скот.

В компании выпускают сельскохозяйственные самолеты, самолеты для аэрофотосъемки, четырехместные, самолеты-амфибии. Первый самолет собственного производства компания продала в 1993 году за 12 тысяч долларов. Однако успех пришел, когда украинскую компанию заметил арабский шейх и инвестировал в нее 7 миллионов долларов.

Сегодня компания выпустила более 10 моделей сверхлегких самолетов.