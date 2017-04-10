Из любого уголка мира: журналисты рассказали, как происходит морская доставка больших грузов в Украину (видео)

Сегодня морским транспортом перевозится большая часть грузов во всем мире. Ежегодно суда-контейнеровозы переправляют более полумиллиарда тонн груза.

Контейнерная доставка - одна из самых экологических, безопасных и экономически выгодных. Отмечается, что среднее судно длиной с "Титаник" и в два раза шире может перевезти 50 тонн груза. Срок доставки по миру - в среднем месяц. Журналисты показали, как происходит доставка действительно больших грузов на любые расстояния.

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"В основном сейчас приходят потребительские товары. Из Украины - пшеница, сахар, мука, металл, пиломатериалы", - говорится в сюжете. Чтобы перевести груз как можно дешевле и быстрее, логисты просчитывают все варианты. Иногда один товар доставляется четырьмя видами транспорта.

Например, доставка авто из США будет стоить 2100 долларов, комплект мебели из Китая - 3100 за большой контейнер. Доставка таких крупных грузов самолетом невыгодна, поскольку стоит в среднем в 50 раз дороже.

В порту контейнеры перегружают в машины и после прохождения таможенной проверки отправляются к заказчику.