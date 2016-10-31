ЕС в апреле 2017 года запустит электронную систему сертификации украинской органической продукции

Европейская комиссия планирует в апреле 2017 года запустить новую электронную систему сертификации для импорта украинской органической продукции, которая будет нацелена на борьбу с мошенничеством и позволит повысить прозрачность торговли благодаря процедуре отслеживания товаров при их транспортировке, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на заместителя министра по вопросам евроинтеграции Ольгу Трофимцеву.

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«Сейчас европейские коллеги готовят к запуску новую электронную систему сертификации для импорта украинской органической продукции… Постановление Европейской комиссии о переходе на электронную систему сертификации вступит в силу в течение 6 месяцев, а запуск планируется уже в апреле 2017 года», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, внедрение такой системы повысит доверие иностранных потребителей к качеству украинской органической продукции, а также значительно снизит уровень затрат для наших контролирующих органов.

«Минагрополитики активно поддерживает это предложение», - цитирует Трофимцеву пресс-служба.

Кроме того, согласно сообщению, Минагропрод намерен разработать реестр производителей органической продукции в Украине, который позволит создать «четкую и прозрачную картину органического сектора страны».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на своем заседании 8 августа утвердил порядок ведения реестра производителей органической продовольственной продукции, который позволит упорядочить данные о таких компаниях и предоставлять сведения о них в открытом доступе.

Минагропрод намерен развивать производство органической продукции, чтобы к 2020 году довести долю такой продукции в валовом сельхозпроизводстве до 3%.

По данным Федерации органического движения Украины, наша страна занимает 22-е место в мире по площадям, занятым под органическим производством. Украинские фермеры, которых в 2015 году насчитывалось 210, выращивают биопродукцию на 410 тыс. га, что составляет половину площади Черновицкой области. Федерация органического движения Украины прогнозирует, что по итогам 2016 года эти показатели вырастут в первую очередь за счет малых производителей, ориентированных на внутренний рынок. При этом сохранится тенденция к росту экспорта органической продукции из Украины, объемы которого традиционно превышают внутреннее потребление и в последние годы колеблются в пределах от 35 до 50 млн евро.

Украина экспортирует в основном органические зерновые, бобовые, масличные культуры, а также дикорастущие ягоды, грибы и орехи. Наращиваются поставки круп, молочной продукции и соков.