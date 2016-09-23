Успешный стартап: киевляне продают оригинальные карты в 60 стран мира

Об этом говорится в сюжете ТСН.

История стартапа началась в 2012 году, когда Ксения искала оригинальный подарок для мужа. Она хотела быть остроумной, нафантазировала такого, что в продаже не нашла. "Пришла к мужу и сказала: подарка не будет – будет бизнес-идея", - рассказала она.

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На бизнес-проект ушли все деньги, что подарили на свадьбу. С картой, маркером, салфеточкой и пятью копейками энтузиасты пошли по украинским выставкам рассказывать о своем товаре. Скачок валютных курсов стал стимулом задуматься над внешними рынками. Киевляне начали предлагать свой продукт иностранным компаниям. "Их никогда не интересует, откуда мы – их интересует, что мы делаем. И это мировая практика. Один из крупнейших дистрибьютеров, который у нас сейчас есть, у нас в портфолио появился довольно случайно: мы просто написали, а они просто сказали: вау, круто, давайте", - рассказал Никита.

Теперь украинцы имеют склады в Чехии и США, импортируют свою продукцию в более 60 стран. А чтобы не затеряться среди конкурентов – продуцируют новые идеи. Вслед за картой мира вышла карта Украины, а затем 100 больших дел для взрослых, для детей, для влюбленных. Был даже постер со 100 позами камасутры, который заказали чехи. Для украинцев ноу-хау стоит от 300 гривен, для иностранцев – в среднем 30 евро.