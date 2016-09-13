ЕИБ выделит 50 миллионов евро кредитных гарантий для малого и среднего бизнеса в Украине

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в рамках соглашения InnovFin выделит 50 миллионов евро кредитных гарантий для малых и средних украинских предприятий, инвестирующих в исследования и инновации.

Об этом во время церемонии подписания соответствующего соглашения между Европейским инвестиционным фондом и ProCredit Банком сообщил член наблюдательного совета ProCredit холдинга Борислав Костадинов.

"Сегодня мы подписываем гарантию на 50 миллионов евро для поддержки инноваций, и мы считаем, что это будет выгодно всем сторонам – нашему банку, банковскому сектору в целом и Украине", - сказал Костадинов.

Программа InnovFin рассчитана на малые и средние фирмы (менее 500 сотрудников), которым нужно получить кредиты для инвестиций и оборотного капитала, чтобы обеспечить финансирование исследований, разработок и инновационной деятельности. Срок действия программы составит 2 года. Финансовые учреждения по всей Европе отбирает Европейский инвестиционный фонд, выступающий от лица ЕИБ. В Украине был отобран ProCredit Банк.

Посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли во время церемонии отметил, что подобные возможности для украинского бизнеса стали возможны благодаря ассоциации с Евросоюзом и присоединению в прошлом году к европейской программе исследований "Горизонт 2020".

"Мы считаем, что за последние два года в процессе реформирования было сделано больше, чем за предыдущие 23 года. Но мы также считаем, что вам необходимо ускорится, и готовы делиться с вами как опытом политических изменений, так и построения рыночной экономики", - сказал Мингарелли.

Министр финансов Украины Александр Данилюк после подписания соглашения заявил, что программа InnovFin открывает новые возможности для внедрения инноваций малыми и средними компаниями

"Программа InnovFin имеет конкретные тематические подпрограммы по инновационным секторам. ЕИБ профинансирует до 50% затрат инвестиционных затрат компаний, что в нынешней экономической ситуации очень важно", - сказал Данилюк.

Министр также отметил, что проблемы, с которыми сталкивается малый и средний бизнес в Украине – это не только сложность доступа к финансовым ресурсам. Среди основных барьеров также чрезмерная зарегулированность их деятельности со стороны государства, а также налоговая система.

Это первое соглашение для Украины в рамках поддержки инноваций мелкого и среднего бизнеса по программе InnovFin. В то же время, согласно кредитного пакета для нашей страны на 2014-2016 годы, ЕИБ выделил 3 миллиарда евро финансирования, из которых в 2014 и 2015 годах было получено 940 миллионов евро и 1,26 миллиарда евро кредитов соответственно.

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Как сообщал УНИАН, весной прошлого года Украина присоединилась к Horizon 2020, крупнейшей в мире исследовательской программе от Евросоюза. В рамках данной программы украинские ученые получат доступ к финансированию, оборудованию мирового класса, новым сетям и альянсам и многому другому. Бюджет Horizon 2020 составляет почти 80 миллиардов евро на 7 лет (2014-2020) плюс дополнительное привлечение частных инвестиций.

Европейский инвестиционный банк создан в 1957 году и сегодня его акционерами являются 27 стран - членов ЕС. Главной целью банка является содействие достижению целей Европейского Союза путем долгосрочного финансирования надежных инвестиционных проектов. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц.

ЕИБ финансирует проекты в Украине на основании мандата Совета ЕС и Европарламента для стран Восточного партнерства. Мандат дает возможность банку кредитовать проекты, которые представляют значительный интерес для ЕС и его восточных соседей в таких отраслях, как развитие частного сектора, социальной и экономической инфраструктуры, изменение климата.