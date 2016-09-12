Украинка за два года создала бизнес на пошиве вышиванок с миллионными оборотами (видео)

Об этом говорится в сюжете программы "Делай бизнес".

Журналисты отмечают, что Украина за месяц экспортирует за рубеж около 2000 вышиванок, и рассказали о таком виде бизнеса на примере компании "Вареник фэшн", директором которой является Оксана Лебедева, за плечами которой - должность руководителя сети салонов красоты, а также ресторанов, которая после Революции Достоинства решила заняться пошивом национальной одежды.

Как говорится в сюжете, этому бизнесу уже два года, и он уже успел покорить мир. Лишь в прошлом сезоне около 500 вышивок разъехались по разным странам. Средняя цена платья - около 8 тысяч гривен.