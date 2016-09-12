Украинка за два года создала бизнес на пошиве вышиванок с миллионными оборотами (видео)
16:31, 12 сентября 2016Евробизнес
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Сначала благодаря колоссальному интересу к Украине по всему миру и потом в знак солидарности в нашей борьбе с агрессором европейцы, американцы и даже азиаты начали открывать для себя украинские вышиванки.
Бизнес на пошиве вышиванок и Этно одежды, что популяризирует украинскую культуру в мире
Об этом говорится в сюжете программы "Делай бизнес".
Журналисты отмечают, что Украина за месяц экспортирует за рубеж около 2000 вышиванок, и рассказали о таком виде бизнеса на примере компании "Вареник фэшн", директором которой является Оксана Лебедева, за плечами которой - должность руководителя сети салонов красоты, а также ресторанов, которая после Революции Достоинства решила заняться пошивом национальной одежды.
Как говорится в сюжете, этому бизнесу уже два года, и он уже успел покорить мир. Лишь в прошлом сезоне около 500 вышивок разъехались по разным странам. Средняя цена платья - около 8 тысяч гривен.
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