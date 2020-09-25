Подготовка к местным выборам в Украине стартовала 5 сентября.

Министр юстиции Денис Малюська пожаловался на кандидатов в депутаты, которые вдруг накануне выборов решили изменить информацию о партиях и региональных подразделениях.

Об этом он написал в Facebook.

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Среди похожих проблем – смена фамилии.

"Выборы выявили немало желающих изменить свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательной гонки. Юридических оснований для отказа заявителям нет", – отметил Малюська.

Он отметил, что, хотя изменение будет заметно в официальной предвыборной автобиографии, такая манипулятивная технология не становится менее эффективной.

"Предложим парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы отражать недавнюю смену фамилии, имени и отчества непосредственно в бюллетене, чтобы избирателей не вводили в заблуждение", – сообщил министр.

Местные выборы в Украине: когда состоятся

5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

Голосование будет проходить с 8: 00 до 20: 00 25 октября, а установить его результаты избиркомы должны до 6 ноября включительно.

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Автор: Яна Ставская