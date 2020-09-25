Министр юстиции Денис Малюська пожаловался на кандидатов в депутаты, которые вдруг накануне выборов решили изменить информацию о партиях и региональных подразделениях.
Об этом он написал в Facebook.
Читайте такжеВ мэры Одессы пойдут Зеленский, несколько Филимоновых и еще один Труханов
Среди похожих проблем – смена фамилии.
"Выборы выявили немало желающих изменить свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательной гонки. Юридических оснований для отказа заявителям нет", – отметил Малюська.
Он отметил, что, хотя изменение будет заметно в официальной предвыборной автобиографии, такая манипулятивная технология не становится менее эффективной.
"Предложим парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы отражать недавнюю смену фамилии, имени и отчества непосредственно в бюллетене, чтобы избирателей не вводили в заблуждение", – сообщил министр.
Местные выборы в Украине: когда состоятся
- 5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.
- Голосование будет проходить с 8: 00 до 20: 00 25 октября, а установить его результаты избиркомы должны до 6 ноября включительно.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram