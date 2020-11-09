Моргунов получил более 61 тыс. голосов избирателей или 65,93%.

По результатам местных выборов, городским головой Винницы избран действующий мэр, представитель партии "Украинская стратегия Гройсмана" Сергей Моргунов.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

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В частности, Моргунов получил 61 тыс. 194 голоса избирателей или 65,93%.

Кроме того, в Винницкий горсовет проходят представители четырех партий.

Так, за «Украинскую стратегию Гройсмана» проголосовали 45 тыс. 954 избирателя, «Европейскую Солидарность» – 11 тыс. 928, «Слугу народа» – 6 тыс. 404, «Оппозиционную платформу – За жизнь» – 5 тыс. 845.

В связи с этим, "Украинская стратегия Гройсмана" получит в Винницком горсовете 34 депутатских мандата, "ЕС" – 9, "Слуга народа" – 6, "ОПЗЖ" – 5.

Местные выборы в Украине-2020

Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Они проходили по пропорциональной системе с открытыми списками.

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Автор: Светлана Макринская