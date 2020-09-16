Нефедов также упомянул о своем предыдущем опыте в политике.

Максим Нефедов заявил, что идет первым на выборы в Киевский горсовет с командой «Голос».

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Об этом он написал в Facebook, заметив, что ему комфортно «наконец-то не быть госслужащим».

Нефедов заметил, что партия «Голос» для него ближе всего по взглядам – «как экономическим, так и этическим».

"Мы ведем в Киевсовет замечательную команду, где есть люди, которые своими руками строили компании, защищали Украину, лечили больных (и даже забрасывали мячи в корзину в NBA)", – написал он.

Нефедов также упомянул о своем предыдущем опыте в политике.

"За 6 лет у меня не появилось дворцов или мерседесов, охраны или иностранных счетов. Понимаю, что всех не убедишь, даже часть депутатов до сих пор считает, что я точно где-то ворую в Прозорро, просто ооооочень тихо», – добавил Нефедов.

Максим Нефедов: что известно

Нефедов руководил Государственной таможенной службой с июля 2019 года. До этого на протяжении четырех лет был первым заместителем министра экономического развития и торговли. 24 апреля 2020 он подтвердил свою отставку из службы. А позже пытался ее оспорить.

23 января 2020 года гражданином, имя которого не раскрывается, было подано заявление в НАБУ о совершении правонарушения группой лиц во главе с Нефедовым, которые «систематически получали взятки за поставки несертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков, в результате чего государству был нанесен ущерб более чем на 40 млн грн».

В феврале Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ начать досудебное расследование против него. Решение Нефедов раскритиковал, назвав это «черным пиаром».

Среди громких скандалов с участием Нефедова, в частности, посещение порношоу в Киеве.

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Автор: Яна Ставская