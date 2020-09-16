Максим Нефедов заявил, что идет первым на выборы в Киевский горсовет с командой «Голос».
Читайте такжеМарину Порошенко хотят подать первой в списке " ЭС " в Киевсовет-СМИ
Об этом он написал в Facebook, заметив, что ему комфортно «наконец-то не быть госслужащим».
Нефедов заметил, что партия «Голос» для него ближе всего по взглядам – «как экономическим, так и этическим».
"Мы ведем в Киевсовет замечательную команду, где есть люди, которые своими руками строили компании, защищали Украину, лечили больных (и даже забрасывали мячи в корзину в NBA)", – написал он.
Нефедов также упомянул о своем предыдущем опыте в политике.
"За 6 лет у меня не появилось дворцов или мерседесов, охраны или иностранных счетов. Понимаю, что всех не убедишь, даже часть депутатов до сих пор считает, что я точно где-то ворую в Прозорро, просто ооооочень тихо», – добавил Нефедов.
Максим Нефедов: что известно
- Нефедов руководил Государственной таможенной службой с июля 2019 года. До этого на протяжении четырех лет был первым заместителем министра экономического развития и торговли. 24 апреля 2020 он подтвердил свою отставку из службы. А позже пытался ее оспорить.
- 23 января 2020 года гражданином, имя которого не раскрывается, было подано заявление в НАБУ о совершении правонарушения группой лиц во главе с Нефедовым, которые «систематически получали взятки за поставки несертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков, в результате чего государству был нанесен ущерб более чем на 40 млн грн».
- В феврале Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ начать досудебное расследование против него. Решение Нефедов раскритиковал, назвав это «черным пиаром».
- Среди громких скандалов с участием Нефедова, в частности, посещение порношоу в Киеве.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram