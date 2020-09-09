Ранее партия выдвинула Филимонова кандидатом на должность городского головы Одессы.

Одесский юморист Олег Филимонов, которого партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом на должность городского головы Одессы, уже готовится возглавить город.

Об этом заявил глава партии Александр Корниенко в интервью LB.ua.

"Нет, ну слушайте! Олег уже месяц минимум готовится... Месяц он готовится, как кандидат, как одессит он всю жизнь готовился", - сказал Корниенко, отвечая на вопрос о готовности Филимонова побороться за мэрское кресло.

Читайте такжеКомик Олег Филимонов: Меня в соцсетях называют техническим кандидатом. Но я ставлю на кон самое дорогое, что у меня есть - мою репутацию

Корниенко также спросили, чем Филимонов может похвастаться в деле улучшения ситуации в городе. На это он ответил следующее:

У него актеры, у него труппа".

По мнению депутата, раздражение общества от шоуменов в политике не помешает Филимонову показать хороший результат на выборах.

"Филимонов точно идет не на том, что он артист. Он идет с программой", - подчеркнул Корниенко.

Олег Филимонов идет в мэры Одессы: что известно

31 августа партия "Слуга народа" представила своих кандидатов на должности глав городов областного значения. В Одессе за кресло мэра будет бороться Олег Филимонов.

По словам Филимонова, это предложение ему сделал президент Владимир Зеленский.

2 сентября президент поздравил одесситов с Днем города, записав совместное видео с Филимоновым.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован