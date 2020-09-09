Филимонов идет на выборы в Одессе / фото УНИАН

Одесский юморист Олег Филимонов, которого партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом на должность городского головы Одессы, уже готовится возглавить город.

Об этом заявил глава партии Александр Корниенко в интервью LB.ua.

"Нет, ну слушайте! Олег уже месяц минимум готовится... Месяц он готовится, как кандидат, как одессит он всю жизнь готовился", - сказал Корниенко, отвечая на вопрос о готовности Филимонова побороться за мэрское кресло.

Читайте такжеКомик Олег Филимонов: Меня в соцсетях называют техническим кандидатом. Но я ставлю на кон самое дорогое, что у меня есть - мою репутацию

Корниенко также спросили, чем Филимонов может похвастаться в деле улучшения ситуации в городе. На это он ответил следующее:

У него актеры, у него труппа".

По мнению депутата, раздражение общества от шоуменов в политике не помешает Филимонову показать хороший результат на выборах.

"Филимонов точно идет не на том, что он артист. Он идет с программой", - подчеркнул Корниенко.

Олег Филимонов идет в мэры Одессы: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован