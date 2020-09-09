Одесский юморист Олег Филимонов, которого партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом на должность городского головы Одессы, уже готовится возглавить город.
Об этом заявил глава партии Александр Корниенко в интервью LB.ua.
"Нет, ну слушайте! Олег уже месяц минимум готовится... Месяц он готовится, как кандидат, как одессит он всю жизнь готовился", - сказал Корниенко, отвечая на вопрос о готовности Филимонова побороться за мэрское кресло.
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Корниенко также спросили, чем Филимонов может похвастаться в деле улучшения ситуации в городе. На это он ответил следующее:
У него актеры, у него труппа".
По мнению депутата, раздражение общества от шоуменов в политике не помешает Филимонову показать хороший результат на выборах.
"Филимонов точно идет не на том, что он артист. Он идет с программой", - подчеркнул Корниенко.
Олег Филимонов идет в мэры Одессы: что известно
- 31 августа партия "Слуга народа" представила своих кандидатов на должности глав городов областного значения. В Одессе за кресло мэра будет бороться Олег Филимонов.
- По словам Филимонова, это предложение ему сделал президент Владимир Зеленский.
- 2 сентября президент поздравил одесситов с Днем города, записав совместное видео с Филимоновым.
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