В Одессе на 135-м округе кандидат от «Слуги народа» победил Кивалова и Дарта Вейдера

Также по округу №135 баллотировались однофамилец победителя и активист, повредивший топором автомобили возле суда в Киеве.

В Одессе на внеочередных парламентских выборах в одномандатном избирательном округе №135 кандидат от «Слуги народа» Алексей Леонов победил действующего народного депутата Сергея Кивалова и жителя Киева Дарта Вейдера.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая информация размещена на сайте Центральной избирательной комиссии.

По данным обработки 100% протоколов по одномандатному округу №135 (Приморский район Одессы), представителя политсилы «Слуга народа» Леонова поддержали 40,21% избирателей, принявших участие в голосовании.

Второе место занял 65-летний самовыдвиженец Сергей Кивалов (31,63%) – действующий депутат Верховной Рады, который почти 20 лет на выборах в парламент пользовался в указанном округе поддержкой горожан.

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В общей сложности по округу №135 баллотировалось 22 кандидата. В их числе – житель Киева Дарт Вейдер, выдвинутый кандидатом в народные депутаты одноименным политическим блоком. Он получил 1,71% голосов.

Также Леонов обошел своего однофамильца – жителя города Белгород-Днестровский Одесской области, самовыдвиженца Евгения Леонова (5,15% голосов избирателей), в биографии которого местом работы значится – «заместитель директора ООО «Слуга народа».

Кроме того, среди кандидатов – известный одесский активист Анатолий Мазур (1,19%). Самовыдвиженец (субъектом выдвижения значится политическая партия «Демократический топор») в 2018 году, вооружившись топором, повредил 13 автомобилей во дворе Соломенского районного суда Киева в связи с отказом арестовать мэра Одессы Геннадия Труханова.