Меченые купюры из "ЛДНР": как избирателей подкупают деньгами, которые поставляют боевики (видео)

Недавно подобные меченые деньги обнаружили на 94-м округе Киевской области.

В преддверие выборов украинские чиновники решили разжиться наличкой для организации "черных схем" подкупа с максимальной выгодой для себя - закупить по минимальной цене украденные боевиками деньги из донбасских финучреждений и банкоматов.

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Об этом рассказал известный журналист Александр Дубинский в своем Facebook, который также баллотируется в народные депутаты на этом округе в качестве мажоритарщика от партии "Слуга народа".

По его словам, недавно подобные меченые деньги обнаружили на 94-м округе Киевской области, где пытается удержаться во власти первый замглавы фракции «БПП» Игорь Кононенко.

"Подкуп избирателей Игорь Коненко ведет за украденные деньги из банкоматов. Эти деньги покупаются в специальных телеграм-чатах, как наркотики. Эти деньги покупаются со скидкой. Избиратели попадают в полицию по подозрению, что именно они украли эти деньги. Эти крашеные деньги берутся из ЛДНР", - заявил Дубинский.

По словам журналиста, меченые купюры известны НБУ и подлежат изъятию в случае попытки сбыть их на территории Украины.

Дубинский считает, что Кононенко выкупил данные деньги у боевиков со скидкой от номинала. По его информации, Игорь Кононенко в свое время реализовал "схему" поставок донбасского угля, поэтому у правой руки Порошенко была возможность купить украденные деньги напрямую у боевиков Донбасса.

"Я просто требую сейчас, чтобы полиция открыла не только дело о подкупе, но и фактическом финансировании терроризма", - заявил Дубинский.

Как сообщал УНИАН, 29 марта журналисты программы "Схемы. Коррупция в деталях" опубликовали расследование, в котором утверждалось, что близкий соратник и бизнес-партнер президента Порошенко Кононенко причастен к хищениям средств в энергетике.

Как говорится в расследовании, журналистам удалось получить записи телефонных разговоров фигуранта дела Крючкова. 15 апреля детективы НАБУ задержали подозреваемого в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн Крючкова в аэропорту "Борисполь". Процедура экстрадиции длилась с апреля 2018 года. 17 апреля суд избрал Крючкову меру пресечения в виде содержания под стражей 45 дней с альтернативой внесения залога в 7 млн грн. 19 апреля Крючков внес залог и вышел из СИЗО. По данным НАБУ, в течение 2015-2016 годов ЧАО "ХК "Энергосеть" заключило договоры об уступке права требования за электроэнергию, которую ОАО "Запорожьеоблэнерго" поставляло ряду промышленных предприятий. В результате этого деньги за потребленное электричество поступали не ГП "Энергорынок" и ОАО "Запорожьеоблэнерго", а ЧАО "ХК "Энергосеть". Расследование дела длится с декабря 2015 года.