Место голосования для участия в парламентских выборах сменили уже почти 8 тысяч украинцев

Временно изменить место голосования можно до 15 июля включительно.

Место голосования для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 21 июля, изменили уже более 7,8 тыс. украинцев.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного реестра избирателей.

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Так, по состоянию на 13 июня процедурой временного изменения места голосования воспользовались 7 тыс. 808 украинцев, из которых 154 человека - из оккупированного Россией Крыма, 2 тыс. 674 - из Донецкой области и 1 тыс. 471 - из Луганской.

Большинство украинцев изменили место голосования на Киев и Киевскую область - 1 тыс. 770 и 834 человека соответственно.

Как сообщал УНИАН, 29 мая Центральная избирательная комиссия своим постановлением отменяла необходимость представления документов (копий документов), подтверждающие необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса. Теперь, чтобы воспользоваться этой процедурой, необходимо прийти в отдел ведения Государственного реестра избирателей, имея при себе только паспорт, и заполнить соответствующее заявление.

Временно изменить место голосования для участия в парламентских выборах украинцы могут до 15 июля включительно.

Бюллетень для голосования за мажоритарного кандидата лицам, изменившим место голосования, не выдается, в день выборов такое лицо получит только один бюллетень - для голосования за политические партии.