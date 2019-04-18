Завтра в центре Киева ограничат движение транспорта из-за дебатов Порошенко и Зеленского

Ограничения будут действовать с 10.00 до 22.00 на 9 участках дорог.

Завтра в центре Киева ограничат движение транспорта в связи с проведением предвыборных мероприятий на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Украины в Facebook.

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В частности, ограничение будет действовать с 10.00 до 22.00 на 9 участках: ул. Большая Васильковская - от ул. Деловой до улицы Саксаганского; ул. Деловая - от ул. Большой Васильковской до ул. Василия Тютюнника; ул. Василия Тютюнника - от ул. Ивана Федорова до ул. Деловой; ул. Физкультуры - от ул. Антоновича до НСК "Олимпийский"; ул. Жилянская - от ул. Антоновича до ул. Шота Руставели; ул. Шота Руставели - от ул. Жилянской до ул. Саксаганского; ул. Саксаганского - от ул. Эспланадной до ул. Большой Васильковской; ул. Эспланадная - от ул. Бассейной до ул. Саксаганского; ул. Рогнединская - от ул. Шота Руставели до ул. Эспланадной.

В полиции просят граждан учесть эту информацию и выбирать другие маршруты следования, чтобы избежать неудобств.

Как сообщал УНИАН, во втором туре президентских выборов шоумена Владимира Зеленского намерены поддержать 58% украинцев, действующего главу государства Петра Порошенко - 22%, не определились - 20%.