Google заблокировал рекламный аккаунт Зеленского после ролика про дебаты

Кроме того показатели просмотров видео не соответствуют настоящей статистике.

В команде кандидата на пост президента Владимира Зеленского заявили, что им заблокировали рекламный аккаунт в Google без объяснения причин. И добавили, что показатели просмотров видео не соответствуют настоящей статистике.

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Претензии относительно указанных причин у них к компании Google.

«Ну и в довершение: видеообращение Владимира относительно дебатов, которое набрало 800 тысяч просмотров за 15 часов, так и не попало во вкладку «тренды». Что, наша власть пытается и вас купить?!» — говорится в заявлении команды Зеленского.

В комментарии theБабелю координатор диджитал-команды Зеленского Михаил Федоров отметил, что они обратились в Google. В компании им сказали ждать решения на основе заполненной ими формы.

Также он отметил, что трафика по переходам на видео гораздо больше, чем просмотров.