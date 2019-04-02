Порошенко нанял против Зеленского известного «черного пиарщика» – Саакашвили
Петр Порошенко нанял против своего соперника во втором туре президентских выборов Владимира Зеленского израильского специалиста по чёрному пиару Моше Клюгхафта.
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Такое заявление сделал в Facebook экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской ОГА Михеил Саакашвили.
«Знакомьтесь, Моше Клюгхафт, израильский специалист по чёрному пиару, которого Порошенко нанял против Владимира Зеленского. Это фотки из его инстаграм, он фотографировал себя и еврейское вино из окна офиса Порошенко и его телеканала «Прямой», - заявил он.
«Мы его знаем по Грузии, где он работал на олигарха Иванишвили. Этот тезис о том, что Зеленский - марионетка, это его рук дело и в ближайшие дни он выкинет серию грязных трюков против Зеленского», – отметил Саакашвили.
Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов президента. По итогам обработки большинства протоколов, в первом туре лидирует шоумен Владимир Зеленский. Во втором туре конкуренцию ему составит нынешний президент Петр Порошенко.