Россия не будет направлять наблюдателей на выборы в Украине

В Москве приняли решение "не подвергать своих наблюдателей угрозе заведомого преследования".

В МИД России заявили, что приняли решение не направлять наблюдателей на президентские выборы в Украине.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Согласно размещенному комментарию, такое решение объясняется нежеланием подвергать наблюдателей из России "угрозе заведомого преследования" на украинской территории.

Напомним, ЦИК Украины отказал БДИПЧ ОБСЕ в аккредитации 24 граждан России в составе миссии Бюро по наблюдению. В российском МИД такое решение назвали нелегитимным.

"Своими действиями Киев вновь дискредитировал себя. Грубо нарушены дух и буква Копенгагенского документа и других обязательств ОБСЕ в области выборов", - говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве добавили, что происходящее в Украине свидетельствует о том, что Киеву есть что скрывать от международного сообщества и украинцев.

Как сообщал УНИАН, ЦИК не допустила к выборам 24 россиянина-наблюдателя, о которых просили в ОБСЕ.

Напомним, Евросоюз также не будет отправлять миссию наблюдателей на выборы в Украину.

Президентские выборы пройдут в Украине 31 марта.