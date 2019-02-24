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Жительница Львовщины угрожала одному из кандидатов в президенты

13:08, 24 февраля 2019
Выборы 2019
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Правоохранители разоблачили девушку, угрожавшую кандидату в президенты / УНИАН

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

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Злоумышленницей оказалась 26-летняя жительница Львовской области. Она посылала угрозы с телефона своего отца. По словам подозреваемой, делала это, потому что поддерживает другого кандидата. Полицейские изъяли телефон, с которого поступали сообщения с угрозами.

Главным следственным управлением Национальной полиции Украины по факту открыто уголовное производство по ст. 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что полиция Киева расследует попытку подкупа избирателей через социальные сети.

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Теги: #полиция#выборы#кандидаты