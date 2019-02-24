Жительница Львовщины угрожала одному из кандидатов в президенты

По словам девушки, она делала это, потому что поддерживает другого кандидата.

Во Львове полиция установила личность девушки, которая угрожала одному из кандидатов в президенты Украины. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины. Читайте такжеВот сотни гривен за «молча постоят» до двухсот баксов за захват здания: как устроена индустрия заказных митингов и пикетов Злоумышленницей оказалась 26-летняя жительница Львовской области. Она посылала угрозы с телефона своего отца. По словам подозреваемой, делала это, потому что поддерживает другого кандидата. Полицейские изъяли телефон, с которого поступали сообщения с угрозами. Главным следственным управлением Национальной полиции Украины по факту открыто уголовное производство по ст. 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Ранее сообщалось, что полиция Киева расследует попытку подкупа избирателей через социальные сети.

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