Полиция Киева расследует попытку подкупа избирателей через соцсети

За участие в акции в поддержку одного из кандидатов в президенты в парке города Гайворон обещали вознаграждение в размере 600 гривен.

Полиция Киева расследует попытку подкупа избирателей через социальные сети.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В социальной сети появилась информация относительно денежного вознаграждения за участие в акции в поддержку одного из кандидатов в президенты Украины. Массовое мероприятие запланировано на 24 февраля в Кировоградской области.

Читайте такжеПорошенко готовит массовые фальсификации на президентских выборах – Александр Шевченко

«В полицию Киева поступило заявление от директора общественной организации о том, что в социальной сети появился фейковый аккаунт их сообщества. Мужчина отметил, что на этой странице размещены призывы к участию граждан в акции в поддержку одного из кандидатов на президентских выборах. За пребывание на таком мероприятии в парке города Гайворон обещают вознаграждение в размере 600 гривен», - говорится в сообщении.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.