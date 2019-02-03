Порошенко в последний день подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты

3 февраля 2019 года – последний день подачи документов в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатов на президентских выборах.

Глава государства Петр Порошенко подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в президенты Украины.

Об этом сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

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«Я же говорил - не делайте себе нервы, все под контролем. Он медленно спустится с горы и ...», - написал он, разместив у статьи фотографии президента вместе женой в ЦИК во время подачи документов для регистрации кандидатом в президенты.

Как сообщал УНИАН, Порошенко 29 января заявил о намерении вновь баллотироваться на пост президента Украины.

«Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и грядущими поколениями украинцев побудили меня принять решение баллотироваться еще раз на должность президента Украины», - сказал глава государства.

По состоянию на 1 февраля ЦИК зарегистрировала 28 кандидатов на пост президента Украины.

Отметим, 3 февраля 2019 года – последний день подачи документов в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатов на президентских выборах.