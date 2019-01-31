Порошенко впервые обогнал Тимошенко, но все равно не первый - новый опрос

На втором месте - нынешний глава государства Петр Порошенко с отрывом почти в 7% голосов.

Шоумен Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, совместно проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс», Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Центром Разумкова. Данные опубликованы на сайте «Социс».

По данным опроса, наибольшую поддержку населения среди тех, кто примет участие в голосовании и определился со своим выбором, получил бы Зеленский (23%).

Второе место занимает нынешний президент Петр Порошенко, которого готовы поддержать 16,4% респондентов.

За лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко готовы отдать свои голоса 15,7% опрошенных.

Вместе с тем, как показало исследование, пока что около 23% избирателей еще не знают, за кого проголосуют.

На четвертом месте в президентском рейтинге - сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народный депутат Юрий Бойко, которого готовы поддержать 9,3% опрошенных.

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Далее следуют лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (8,1%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (6,7%), кандидат в президенты от партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП", народный депутат Александр Шевченко (3,5%), лидер партии «Объединение «Самопомич», мэр Львова Андрей Садовый (3,4%).

Народный депутат, кандидат от партии «Наши» Евгений Мураев набрал бы 2,7% голосов избирателей, кандидат от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития", народный депутат Александр Вилкул - 2,4%, самовыдвиженец Игорь Смешко - 2,2 %, кандидат в президенты от ВО «Свобода» Руслан Кошулинский - 1,3%.

Все остальные кандидаты набрали бы менее 1% голосов.

Респондентам также предлагали сделать свои прогнозы относительно того, кто станет следующим президентом Украины, независимо от того, за кого они собираются голосовать.

Так, наиболее вероятным победителем на президентских выборах опрошенные считают Порошенко - 20,5%.

Победу Тимошенко прогнозируют 19,9% респондентов, Зеленского -10,8%.

Значительная часть опрошенных (36,4%) не смогли ответить на этот вопрос.

Социологическое исследование проводилось с 16 по 29 января 2019 года. Выборка - 11 тысяч респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность +/- 0,9%. Респондентов опрашивали методом личного формализованного интервью по месту жительства.

Напомним, по данным группы "Рейтинг", Владимир Зеленский с незначительным отрывом вышел в лидеры президентской гонки, обогнав главу партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.