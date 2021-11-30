Календарная зима уже близко, поэтому водителям нужно уже сейчас позаботиться о безопасности на заснеженных дорогах. Уберечься от смертельных ДТП, которые случаются из-за погодных условий, совсем не трудно.
Автоэксперт и ведущий программы "ДжеДАЇ" на телеканале 2+2 в новом выпуске проекта назвал 5 лайфхаков для зимних дорог.
Главные правила, благодаря которым водители могут чувствовать себя спокойно во время поездок по снегу и льду, довольно просты. Однако водители часто о них забывают.
5 проверенных советов для безопасных поездок по заснеженным дорогам
- Во-первых, стоит позаботиться о резине. Кроме того, что она обязательно должна быть зимней, она должна быть качественной. Нужно постоянно проверять давление в колесах, по меньшей мере раз в неделю. Если давление падает, протектор изнашивается неравномерно, из-за чего колеса теряют свои основные свойства и могут стать причиной ДТП.
- Второе правило безопасных поездок без проблем и внезапных приключений - исправный аккумулятор. Без него не запустится авто. Перед зимой аккумулятор нужно подзарядить, в нем стоит почистить контакты. Стоит регулярно проверять заряд. Если аккумулятору более 5 лет, его нужно либо заменить, либо "утеплить" - для стареньких устройств можно приобрести специальный подогреватель.
- Масло зимой часто бывает густым, насос может его просто не прокачивать. Стоит посоветоваться с механиком и подобрать для холодного времени года менее вязкое масло для двигателя.
- Если в авто есть навигатор с жидкокристаллическим экраном, он часто может мутнеть зимой. Некоторые водители сразу покупают новые дисплеи или просто отказываются от прибора. Однако проблема быстро решается - нужно лишь прогреть авто, после чего качество изображения может существенно улучшиться.
- Пятый совет касается лобового стекла. Осмотр через "лобовуху" - самый важный для водителя, поэтому нужно заранее позаботиться о чистоте стекла. Стоит залить омыватель зимнего класса и проверить щетки на дворниках, ведь со временем резина на них трескается.
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