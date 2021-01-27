По прогнозу синоптиков, 28 января ожидаются сильные снегопады.

Завтра с 6:30 из-за ухудшения погодных условий временно ограничат въезд в Киев крупногабаритного транспорта.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

«По прогнозу синоптиков, 28 января ожидается ухудшение погодных условий в виде сильных снегопадов. В связи с этим постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о временном ограничении въезда в столицу крупногабаритного транспорта с 6:30 28 января», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение будет действовать до улучшения погодных условий, о чем будет сообщено отдельно.

В КГГА надеются, что такое ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Городская власть обратилась с просьбой не пользоваться личным авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.

«Просим водителей крупногабаритного транспорта учесть эту информацию и формировать свои маршруты в объезд Киева», - добавили в мэрии.

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Автор: Тамара Отовская