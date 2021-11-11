Законопроект ожидает подписи Байдена.

В США автопроизводителей могут обязать оснастить будущие модели технологией, которая блокировала бы поездку водителей в нетрезвом состоянии.

Соответствующий проект принял Конгресс, сейчас он ждет подписи американского главы Джо Байдена, пишет TechCrunch+.

Функция, которую предлагают ввести депутаты, предусматривает определение состояния алкогольного опьянения человека, который садится за руль машины.

Новые системы должны будут определять уровень концентрации алкоголя в крови водителя и в случае превышения допустимого уровня ограничивать эксплуатацию транспорта.

Читайте такжеВ немецком Deutsche Bahn уточнили сотрудничество с "УЗ"Окончательно новые правила вступят в силу с момента подписания Байденом закона. По истечению сроков у автопроизводителей будет 24 месяца на соблюдение новых правил.

Также законопроект предусматривает установление в автомобилях функций автоматического экстренного торможения, включения систем предотвращения столкновений и предупреждения, которые будут напоминать водителям о необходимости проверять задние сиденья своего авто после выхода из салона.

Считается, что современные технологии могут предотвратить более 9400 смертельных случаев каждый год.

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Автор: Яна Ставская