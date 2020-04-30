Вознаграждение руководства "Укрзализныци" увеличилось почти в 2 раза - эксперт

Каждый член правления в 2019 году в среднем получал 850 тысяч гривень в месяц, а член наблюдательного совета - в среднем 517 тысяч гривень в месяц.

Вознаграждение правления и наблюдательного совета акционерной компании "Укрзализныця" в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось почти в 2 раза до 71,4 миллиона гривень и 43,4 миллиона гривень, соответственно.

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Об этом сообщил транспортный эксперт Александр Кава со ссылкой на финансовую отчетность "Укрзализныци".

"В 2019 году вознаграждение правления и наблюдательного совета "Укрзализныци" увеличилось почти в 2 раза до 71,4 миллиона гривень и 43,4 миллиона гривень, соответственно. Данные из опубликованного отчета УЗ", - написал он.

Согласно данным, каждый член правления в 2019 году в среднем получал 850 тысяч гривень в месяц, а член наблюдательного совета - в среднем 517 тысяч гривень в месяц.

"Для сравнения в 2018 году каждый член правления получал в среднем 473 тысяч гривень в месяц, а член наблюдательного совета - 228 тысяч гривень", - написал он.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" по итогам 2019 года увеличила чистую прибыль почти в 15 раз, до 3 миллиардов гривень.