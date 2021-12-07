Денис Монастырский прокомментировал трагическое ДТП на Черниговщине с 13-ю жертвами.

Патрульная полиция будет строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на "лысой резине" или используют для экономии денег колеса, которые имеют недопустимые недостатки.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил в своем обращении на своей странице в Facebook в связи с ДТП на Черниговщине, где погибли 13 человек.

"Страшная трагедия случилась сегодня утром вблизи Чернигова. Около восьми утра водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом. В результате аварии по состоянию на сейчас погибло тринадцать человек. Другие - в тяжелом состоянии. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата!"- подчеркнул министр.

Также он призвал всех "тщательно соблюдать правила дорожного движения! Ведь их нарушение оплачивается не только штрафами, но и жизнью ни в чем неповинных людей".

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Монастырский пообещал, что патрульная полиция будет строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на "лысой резине" или используют для экономии денег колеса, которые имеют недопустимые недостатки. "А также тех, кто превышает скоростной режим и правила маневрирования, не думая ни о своей безопасности, ни о безопасности других участников движения", - добавил он.

Кроме того министр отметил, что уже в декабре по его инициативе в Верховную Раду Украины будут внесены законопроекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря около 07: 55 вблизи с. Брусилов Черниговской области на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом. В результате ДТП - 13 погибших, еще 6 человек получили травмы.

По факту ДТП под Черниговом полиция открыла уголовное производство из-за нарушения правил дорожного движения.

Автор: Дмитрий Хилюк