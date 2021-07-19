Ее длина после реконструкции достигла 2,8 км, а ширина - 45 м.

Открытая накануне в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" новая взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту "Одесса" стала во многом уникальной не только для Украины, но и для стран Восточной Европы.

Об особенностях одесской ВПП сообщил в Facebook заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

Так, при строительстве взлетно-посадочной полосы аэропорта "Одесса" впервые в Восточной Европе была применена технология "тяжелого" бетона толщиной 40 см. Это позволило увеличить в два раза ее пропускную способность и прочность.

Тимошенко также напомнил, что с 2012 года в Украине взлетно-посадочные полосы не строились, одесская стала первой за все это время.

Ее длина после реконструкции достигла 2,8 км, а ширина – до 45 м. За счет этого аэропорт "Одесса" сможет принимать рейсы средней и большей дальности.

Планы дальнейшей модернизации одесской ВПП включают увеличение ее протяженности до 3,2 км. Это позволит Одессе принимать самолеты класса E, такие как Boeing-767-300, и сделает аэропорт одним из крупнейших региональных аэропортов Восточной Европы.

Тимошенко напомнил также о недавнем открытии регулярного авиасообщения между Киевом, Кривым Рогом, Черновцами и Ужгородом. По плану развития регионального авиасообщения, в этом году будет начата реконструкция аэропортов Житомира, Кривого Рога, Ужгорода, Винницы, Черновцов, Ровно, Полтавы, Днепра, Херсона и других городов.

Напомним, недавно Кирилл Тимошенко сообщил, что с авиакомпаниями достигнута договоренность об использовании региональных аэропортов после их реконструкции также для международного авиасообщения.

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Автор: Иван Бойко