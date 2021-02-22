Также ведомство планирует в 2021 году отдать в концессию несколько вокзалов.

Министерство инфраструктуры планирует расширить поддержку отечественной железной дороги и инициировать обновление 100 железнодорожных станций.

Читайте такжеЕБРР выделяет 50 миллионов евро на обновление вагонов столичного метроОб этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" в Киеве.

"Этот год уникален - предусмотрено в бюджете 4 миллиардов гривень финансирования на электрификацию участков, закупку новых пассажирских вагонов. Также хотим предусмотреть реновацию 100 железнодорожных станций", - сказал министр.

Также он сообщил, что ведомство планирует в 2021 году отдать в концессию несколько вокзалов.

Что этому предшествовало

"Укрзализныця" в 2020 году отремонтировала более 1,3 тысячи километров путей и обновила более 1,2 тысячи комплектов стрелочных переводов.

Компания в 2021 году планирует инвестировать в обновление железнодорожной инфраструктуры 9,4 миллиарда гривень.

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Автор: Павел Степанец