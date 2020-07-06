В июне трафик авиарейсов упал на 87% - «Украэрорух»

По данным госпредприятия, наибольшим остается падение объемов транзитных полетов в украинском воздушном пространстве.

Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины «Украэрорух» в июне 2020 года снизило количество обслуженных полетов, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на 87,1% - до 4 584.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«В целом по типам полетов июньский авиатрафик распределяется так: внутренние рейсы - 1403 (меньше на 53,9% по сравнению с июнем 2019), международные рейсы - 1650 (-89,5%) и транзитные рейсы - 1531 (-90,8%). Украинские авиакомпании выполнили в июне 1778 рейсов, иностранные - 2806 рейсов», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что наибольшим остается падение объемов транзитных полетов в украинском воздушном пространстве - этот показатель в июне 2020 года почти на 91% ниже по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.

«Транзитные потоки всегда составляют основную часть доходов провайдеров аэронавигационного обслуживания - в частности, в структуре доходов «Украэроруха» к 2014 году доля таких поступлений равна почти 70%. За шесть лет потери по наиболее прибыльным источникам поступлений за обслуживание транзитных потоков превышают 20 млрд гривен», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что авиатрафик в Европе и во всем мире начал постепенно оживляться.

«Наибольший рост интенсивности полетов в Европе наблюдался именно за предыдущие две недели, когда среднее количество полетов за день увеличилось на 2500 рейсов - сообщают эксперты Международной организации гражданских предприятий аэронавигационного обслуживания (CANSO). Однако сопоставление нынешних объемов с показателями 2019 года свидетельствует о том, какой долгий путь надо пройти авиации, чтобы достичь уровня трафика лета прошлого года», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух» уполномочено государственным регулирующим органом гражданской авиации выполнять аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве Украины.

В состав «Украэроруха» входят Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения (Украэроцентр), Служба аэронавигационной информации Украины (САИ), авиакомпания «Украэрорух», Учебно-сертификационный центр «Украэроруха» и 7 региональных структурных подразделений.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта на три недели, а также с 18 марта ввел запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

25 марта правительство продлило карантин до 24 апреля, а также на месяц ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

За последнюю неделю марта 2020 года количество полетов в воздушном пространстве Украины уменьшилось на 96%.

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