По словам Тимошенко, развитие региональных аэропортов является приоритетом власти.

Строительство взлетной-посадочной полосы в аэропорту Днепра в ближайшие месяцы ускорится, темпы строительства аэропорта на данном этапе неудовлетворительные.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире одного из телеканалов.

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«Строительство аэропорта в Днепре идет не теми темпами, которые ожидали и хотели бы видеть местные жители. Уже через несколько месяцев вы увидите ускорение в разы строительства взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра», - сказал он.

По словам Тимошенко, развитие региональных аэропортов является приоритетом власти.

Аэропорт в Днепре

В сентябре 2020 года в Днепре начались работы по строительству современного аэропорта.

На строительство нового аэродрома в госбюджете на 2021 год предусмотрено 1,4 млрд грн. На объекте планируется построить взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Всего строительство продлится около 3 лет.

Государственный бюджет на 2021 год предусматривает финансирование развития аэропортов в Днепре, Виннице, Ривном и Херсоне.

В марте 2021 года стартовало строительство первой очереди нового аэродрома в Днепре.

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Автор: Павел Степанец