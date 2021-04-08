В сертификатах аэродрома аэропорт уже называется "Днепр".

В Украине аэропорт "Днепропетровск" переименовали в аэропорт "Днепр".

Об этом в соцсети Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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"Нет больше аэропорта "Днепропетровск", есть "Днепр". Старое название аэропорта "Днепропетровск" осталась окончательно в прошлом", - написал Криклий.

"В сертификатах аэродрома, сборнике аэронавигационной информации, в информационных материалах, а также в реестрах нынешний аэропорт уже называется "Днепр". Этой весной жители Днепра и Днепропетровской области смогут проголосовать в честь какого знакового исторического деятеля будет назван новый аэропорт. Международный аэропорт "Днепр имени ...", - отметил Криклий.

Также по его словам, к концу следующего года начнет функционировать новый терминал, к которому будут перенаправлены и все самолеты, а к концу 2023 в Днепре будет и новая взлетно-посадочная полоса.

"С подписанием договора по "открытому небу" и постепенным восстановлением авиационной сферы и экономики после кризиса, верю, что новый современный аэропорт откроет для города и региона реально новые возможности", - отметил Криклий.

Что этому предшествовало

В феврале министр инфраструктуры Криклий сообщил о подписании контракта с генеральным подрядчиком компанией «Альтис-Констракшн» на строительство аэродрома «Днепропетровск» стоимостью 3,95 млрд грн.

Строительством терминала занимается компания «НС-Днепр» (представитель бизнес-группы DCH Александра Ярославского).

Переименование аэропорта в Киеве

В марте 2018 года столичному аэропорту «Киев» (Жуляны), который является коммунальным предприятием, было присвоено имя Игоря Сикорского.

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Автор: Павел Степанец