Сейчас на дорожных работах, которые выполняют по всей Украине по программе "Большая стройка", задействовано 6080 единиц спецтехники и 3150 единиц автотранспортной техники.

С начала реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" дорожные компании в Украине обновили 53% техники, сообщает Mintrans со ссылкой на выступление заместителя главы Укравтодора Андрея Ивко на MINTRANS Forum 2021.

Сейчас на дорожных работах, которые выполняют по всей Украине по программе "Большая стройка", задействовано 6080 единиц спецтехники и 3150 единиц автотранспортной техники.

"По нашим данным, крупные компании уже меняют более 50% той техники, которая у них сейчас есть. Это будет новая техника. По данным Национальной ассоциации дорожников страны, работает уже более 9000 единиц дорожной техники — это только по информации НАДУ. Так я считаю, что эта цифра намного больше", — отметил Ивко.

Помимо восстановления техники, президентская программа, по словам Ивко, дала толчок к развитию производителям стройматериалов.

"Если к 2019 году мы фиксировали, что 60% стройматериалов идет на жилищное строительство, то сегодня мы фиксируем, что уже 80% щебня, производимого в стране, идет на дорожное строительство. И это в тот момент, когда потребность щебня увеличилась втрое", — сказал он.

Напомним, что программой президента Владимира Зеленского "Большая стройка" предусмотрено сделать до конца 2024 года 24 тыс. км. дорог — это фактически все трассы национального значения и дороги, которые находятся на балансе областных служб автодорог.

Автор: Иван Бойко