Фуры заняли четыре полосы, образовался 5-километровый затор.

В пригороде Одессы дальнобойщики сегодня ночью блокировали трассу на Киев возле весового комплекса.

Как сообщили в Службе автомобильных дорог в Одесской области, дальнобойщики устроили митинг.

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В результате было осложнено движение на стационарном габаритно-весовом пункте КПП "Дачное", на 454 километре автомобильной дороги М-05 Киев – Одесса.

Отмечается, что из-за митинга дальнобойщиков, на участке дороги возле поселка Дачное было затруднено движение в направлении Одессы и Киева.

В ведомстве заявили, что обстоятельства протеста дальнобойщиков выясняются.

В социальных сетях очевидцы рассказали, что фуры заблокировали весовой комплекс на Киевской трассе, что привело к гигантскому затору протяженностью 5 км. Проехать было невозможно, так как грузовики перекрыли все 4 полосы.

Как сообщил УНИАН один из очевидцев, с водителей крупнотоннажных автомобилей якобы "на посту вымогают деньги", им приходится долго стоять в очередях и поэтому они протестовали. В Службе автомобильных дорог в Одесской области случившееся пока не комментируют.

Борьба с перегрузом:

23 июня 2020 года президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться к дальнобойщикам с предупреждением относительно штрафов за перегруженные фуры.

26 июня 2020 года Зеленский отметил, что за соблюдением габаритно-весовых норм при загрузке транспортных средств на украинских дорогах будет следить Нацполиция и Служба безопасности Украины.

За одни сутки, 2 июля, инспекторы "Укртрансбезпеки" проверили 6598 грузовых транспортных средств и насчитали более 54 тыс. евро платы за перегрузки.

9 июля 2020 в Евросоюзе утвердили новые требования к оплате труда дальнобойщиков и условия для отдыха водителей грузовиков.

19 августа 2020 года Зеленский поставил задачу провести перезагрузку "Укртрансбезопасности", а также заявил, что в Украине необходимо внедрить автоматическую систему фиксации перевозимых грузов.

В декабре 2020 года Криклий сообщил, что Центр обработки данных габаритно-весового контроля Государственной службы по безопасности на транспорте, необходимый для внедрения системы автоматической фиксации нарушений, уже готов к эксплуатации.

2 февраля 2021 года Рада в первом чтении поддержала увеличение штрафов за перегруз фур.

3 июня 2021 года Рада приняла закон об автофиксации перегрузов.

Автор: Лариса Козовая