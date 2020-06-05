Обслуживание авиарейсов в мае сократилось на 90% - "Украэрорух"

Авиатрафик в воздушном пространстве Европы начал постепенно оживляться, однако, по оценкам экспертов, возвращение к объемам докризисных полетов может длиться до двух лет.

Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") в мае 2020 года снизило количество обслуженных полетов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 89,2% - до 2372.

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Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"По типам полетов майский авиатрафик распределяется так: внутренние рейсы - 685 (-76% по сравнению с маем 2019 года), международные рейсы - 1221 (-91,8%) и транзитные рейсы - 1331 (-89,2%)" - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиатрафик в воздушном пространстве Европы начал постепенно оживляться, однако, по оценкам экспертов, возвращение к объемам докризисных полетов может длиться до двух лет.

"По информации, которую "Украэрорух" получил от Евроконтроля, в мае 2020 года среднесуточное количество рейсов в европейском воздушном пространстве было на 86% ниже по сравнению с таким же показателем мая 2019 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, количество полетов в воздушном пространстве Украины уменьшилось в связи с введением с 12 марта карантина и ряда других ограничительных мероприятий, направленных на противодействие распространению в стране коронавируса.

По решению правительства Украины с сегодняшнего дня, 5 июня, восстанавливаются внутренние пассажирские авиаперевозки, а запуск международных рейсов запланирован на 15 июня 2020 года.

"Украэрорух" по итогам 2019 года увеличил количество обслуженных полетов, по сравнению с 2018 годом, на 11,5% - до 335,4 тысячи.

Справка УНИАН. Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" уполномочено государственным регулирующим органом гражданской авиации выполнять аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве Украины.

В состав "Украэроруха" входят Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения (Украэроцентр), Служба аэронавигационной информации Украины (САИ), авиакомпания "Украэрорух", Учебно-сертификационный центр "Украэроруха" и 7 региональных структурных подразделений.

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