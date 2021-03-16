Удовлетворение требований истца может остановить перегрузку на рейде в Херсонском морском порту, что грозит недопоступлением в бюджеты разных уровней более 100 млн гривень в год и потерей тысяч рабочих мест.

Окружной административный суд Киева рассматривает дело по исковому заявлению компании "Ривер Портс Эдженси" к ГП "Администрация морских портов", капитана порта Херсон и Государственной службы морского и речного транспорта Украины, о признании противоправными и недействительными обязательных постановлений по Херсонскому морскому порту.

Об этом говорится в материале Ukrainian Shipping Magazine.

Как отмечает издание, удовлетворение требований истца – "Ривер Портс Эдженси", которую связывают с будущим концессионером Херсонского морского порта ООО "Рисоил-Херсон", может обернуться недопоступлением в бюджеты разных уровней более 100 млн гривень и потерей более тысячи рабочих мест.

Именно Обязательные постановления определяют и регламентируют погрузочно-разгрузочные работы в портах, поэтому в случае признания судом их недействительности, может быть ликвидирована возможность перегрузки на рейде в Херсонском морском порту.

Отмечается, что грузооборот Херсонского морпорта за 2020 год сократился на 25% - до 2,8 млн тонн. При этом частные стивидорные компании, работающие на рейде, стабильно перегружают более 1 млн тонн ежегодно.

26 июня 2020 года Херсонский морской торговый порт передан в концессию компании «Рисоил-Херсон», которая обязалась развивать инфраструктуру порта и увеличить долю грузов следующих в порт железнодорожным на внутренне водным транспортом.

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Автор: УНИАН