Также заработали на вход станции "Лесная", "Черниговская", "Дарница" и "Левобережная".

В Киеве восстановлено движение поездов на всех линиях метрополитена. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Движение поездов на всех линиях метрополитена восстановлено", - отметил он.

По словам мэра, также заработали на вход станции "Лесная", "Черниговская", "Дарница" и "Левобережная". "Энергетики ликвидировали все неисправности", - уточнил Кличко.

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Ситуация с метро в Киеве

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на красной ветке метро было приостановлено движение поездов на станциях левого берега. В частности станции "Лесная", "Черниговская", "Дарница" и "Левобережная" были закрыты на вход.

По данным КГГА, из-за резких перепадов напряжения движение поездов по красной линии метрополитена осуществлялось от ст. "Академгородок" до ст. "Арсенальная".

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