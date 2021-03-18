Транспорт в Киеве будет работать, но с определенными ограничениями.

С 20 марта до 9 апреля в Киеве будет действовать жесткий карантин. Ограничения, прежде всего, касаются работы общественных учреждений и учреждений культуры.

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Что с работой общественного транспорта

Троллейбусы, маршрутки, трамваи и метро в столице в течение трех недель строгого карантина будут работать в обычном режиме, о чем говорится в разъяснениях мэра Киева Виталия Кличко.

При этом от перевозчиков потребуют половинной наполненности – 50% от всех пассажирских мест и соблюдение масочного режима.

Суровый карантин в Киеве с 20 марта

На время действия жестких ограничений в столице будут запрещены:

работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);

работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь не менее 10 м2 на 1 человека);

проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос.

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Автор: Яна Ставская