С 20 марта до 9 апреля в Киеве будет действовать жесткий карантин. Ограничения, прежде всего, касаются работы общественных учреждений и учреждений культуры.
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Что с работой общественного транспорта
Троллейбусы, маршрутки, трамваи и метро в столице в течение трех недель строгого карантина будут работать в обычном режиме, о чем говорится в разъяснениях мэра Киева Виталия Кличко.
При этом от перевозчиков потребуют половинной наполненности – 50% от всех пассажирских мест и соблюдение масочного режима.
Суровый карантин в Киеве с 20 марта
На время действия жестких ограничений в столице будут запрещены:
- работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);
- работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
- проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь не менее 10 м2 на 1 человека);
- проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);
- присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос.
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