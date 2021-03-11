Всего за указанный период "Укрзализныця" реализовала более 3,35 миллиона билетов.

Пассажиры поездов акционерной компании "Укрзализныця" (УЗ) в январе-феврале этого года приобрели онлайн 2,47 миллиона билетов, или 74%, от общего количества реализованных проездных документов за этот период.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В январе-феврале 2021 года 2,47 млн железнодорожных билетов, или 74%, от общего количества реализованных проездных документов пассажиры приобрели через интернет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что всего в январе-феврале этого года "Укрзализныця" реализовала более 3,35 миллиона билетов.

Что этому предшествовало

"Укрзализныця" работает над созданием нового приложения для покупки электронных билетов на поезда, которое станет доступным для пассажиров уже в этом году.

В январе УЗ в партнерстве с компаниями Visa и Middleware Inc. запустила чат-бот в мессенджерах Viber и Telegram с функцией продажи билетов.

Пассажиры компании в 2020 году приобрели через интернет 12,9 миллиона билетов (66% от общего количества проданных проездных документов).

Справка УНИАН

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец