Пассажиры поездов акционерной компании "Укрзализныця" (УЗ) в январе-феврале этого года приобрели онлайн 2,47 миллиона билетов, или 74%, от общего количества реализованных проездных документов за этот период.
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Об этом сообщила пресс-служба компании.
"В январе-феврале 2021 года 2,47 млн железнодорожных билетов, или 74%, от общего количества реализованных проездных документов пассажиры приобрели через интернет", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что всего в январе-феврале этого года "Укрзализныця" реализовала более 3,35 миллиона билетов.
Что этому предшествовало
- "Укрзализныця" работает над созданием нового приложения для покупки электронных билетов на поезда, которое станет доступным для пассажиров уже в этом году.
- В январе УЗ в партнерстве с компаниями Visa и Middleware Inc. запустила чат-бот в мессенджерах Viber и Telegram с функцией продажи билетов.
- Пассажиры компании в 2020 году приобрели через интернет 12,9 миллиона билетов (66% от общего количества проданных проездных документов).
Справка УНИАН
- "Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.
- Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.
- Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.
- По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
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